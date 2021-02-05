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На свой день рождения Зеленский устроил вечеринку, несмотря на карантин - расследование

На свой день рождения Зеленский устроил вечеринку, несмотря на карантин - расследование
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф Фото: president.gov, radiosvoboda.org.ua

Президент Владимир Зеленский в честь своего 43-го дня рождения устроил вечеринку.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Как отмечают журналисты, на праздновании находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске. Хотя согласно правилам карантина, действующем в Украине, проводить мероприятия на более чем 20 человек сейчас запрещено.

Празднование состоялось 29 января в квартире совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича.

Из представителей власти вечеринку Зеленского посетили, его первый помощник Сергей Шефир, глава ОПУ Андрей Ермак и его зам Кирилл Тимошенко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кроме того, по данным журналистов, на праздник прибыли и участники проекта "Квартал-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин и другие.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой, фото: radiosvoboda.org

Александр Пикалов

Александр Пикалов, фото: radiosvoboda.org

Елена Кравец

Елена Кравец, фото: radiosvoboda.org

Валерий Жидков

Валерий Жидков, фото: radiosvoboda.org

Степан Казанин

Степан Казанин, фото: radiosvoboda.org

Журналисты программы "Схемы" связались с пресс-службой президента с просьбой прокомментировать, почему Владимир Зеленский игнорирует условия карантина, устраивая массовое мероприятие. Но на момент публикации ответа из Офиса президента не поступило.

Напомним, ранее, как сообщал "Телеграф", рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 21,2% украинцев.

В свою очередь глава офиса президента Андрей Ермак рассказал о возможном походе Зеленского на второй срок.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Все по теме:

Президент, Квартал-95, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Елена Кравец, Александр Пикалов.
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