Зеленский теряет голоса избирателей, но все еще возглавляет президентский рейтинг (Инфографика)

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского продолжает падать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля.

Социологи отмечают, что президентский рейтинг по-прежнему возглавляет Зеленский. Но, если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором.

За Юрия Бойко (ОПЗЖ) проголосовали бы 17,1%, Петра Порошенко (Европейская Солидарность) - 16,4%, Юлию Тимошенко (Батькивщина) - 12,3%, Игоря Смешко (Сила и Честь) - 7,5%, Владимира Гройсмана (Украинская стратегия) - 4,3 %, Олега Ляшко (Радикальная партия) - 4,0%, Дмитрия Разумкова (спикер Верховной Рады) - 3,2%, Сергея Притулу (Голос) - 3,1%, Олега Тягнибока (Свобода) - 2,1%, Виталия Кличко (УДАР) - 1,1%.

Кроме того, моделирование второго тура президентских выборов показало, что Зеленский получает первенство в паре со всеми основными оппонентами.

В частности, в паре с Порошенко - 56% против 44%, в паре с Бойко - 60% против 40%, с Тимошенко - 55% против 45%.

В возможной паре Бойко и Порошенко первенство получает Бойко с результатом 51% против 49%.

Также согласно опросу, идею отставки Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных президентских выборов возросла - с 39 до 50%.

Опрос проводился 2-3 февраля среди 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, при помощи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Как сообщал "Телеграф", по данным опроса, проведенного в декабре 2020 года за Владимира Зеленского проголосовали бы 26,5%. Согласно опросу в января, за действующего президента готовы были проголосовать 13,4% украинцев.