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Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)

Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф

Рейтинг действующего президента Владимира Зеленского, которого  упал практически в три раза по сравнению с 73,22% голосов, которые украинцы отдали ему на президентских выборах 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 16-20 декабря.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то за кандидатуру Зеленского проголосовали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором.

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В свою очередь, за Петра Порошенко проголосовали бы 14,3%, Юрия Бойко - 10,1%, Юлию Тимошенко - 9,8%. Виктора Медведчука - 7,7%, Владимира Гройсмана - 6,4%, Игоря Смешко - 6,0%, Дмитрия Разумкова - 4,1%, Олега Ляшко - 3,6%.

Рейтинг

Напомним, во втором туре выборов президента Украины в 2019 году за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

Как сообщал "Телеграф", по данным опроса, проведенного в августе 2020 года около 33,4% населения проголосовали бы за Владимира Зеленского.

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Все по теме:

Выборы, Рейтинги, Президентские выборы, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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