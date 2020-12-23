Рейтинг Зеленского неумолимо падает: за кого готовы голосовать украинцы (инфографика)

Рейтинг действующего президента Владимира Зеленского, которого упал практически в три раза по сравнению с 73,22% голосов, которые украинцы отдали ему на президентских выборах 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 16-20 декабря.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то за кандидатуру Зеленского проголосовали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать, и определился с выбором.

В свою очередь, за Петра Порошенко проголосовали бы 14,3%, Юрия Бойко - 10,1%, Юлию Тимошенко - 9,8%. Виктора Медведчука - 7,7%, Владимира Гройсмана - 6,4%, Игоря Смешко - 6,0%, Дмитрия Разумкова - 4,1%, Олега Ляшко - 3,6%.

Напомним, во втором туре выборов президента Украины в 2019 году за кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.

Как сообщал "Телеграф", по данным опроса, проведенного в августе 2020 года около 33,4% населения проголосовали бы за Владимира Зеленского.