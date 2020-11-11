Конец эпохи бедности так и не наступил: почему так стремительно падает рейтинг Зеленского

Последние опросы показывают, что украинцы разочарованы в представителях действующей власти и движении страны. Аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно в комментарии «Телеграфу» пояснила причины происходящего и оценила перспективы партии власти.

«Вполне закономерно, что рейтинги представителей власти - и Владимира Зеленского, и партии "Слуга народа" – снижаются. Ведь многие предвыборные обещания (конец эпохи бедности, снижение тарифов и налогов) выполнятся с точностью наоборот. Экономическая ситуация стала намного хуже, – подчеркивает Олеся Яхно. – Причем обещания давались на противопоставлении себя предшественникам. А теперь оказалось, что многое из того, за что так критиковали прошлую власть, на самом деле имело позитивный эффект. Многие обвинения оказались безосновательными, а обещания в массе своей – не выполнены».

Комментируя рост недоверия к Зеленскому, Шмыгалю, Ермаку, аналитик связывает это с огромным количеством ошибок, которые совершает действующая власть практически на всех направлениях. Согласно последнему соцопросу Центра Разумкова, 65,5% украинцев считают, что события в нашей стране разворачиваются в неправильном направлении.

«Логично, что рейтинги будут снижаться. Позиция власти размыта по многим вопросам. Тактика Зеленского и "Слуги народа" по удержанию избирателей разных вглядов уже не работает. В итоге – будут набирать другие, – уверен Олеся Яхно. – Вопрос лишь в том, насколько рейтинг Зеленского и «команды» может разойтись по другим политикам и партиям. И по тем, кого мы знаем, и по потенциально новым проектам».

Отметим, что все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского. Как известно, с 14 ноября в Украине вводится карантин выходного дня - в субботу и воскресенье не будут работать рестораны, кафе, ТРЦ, кинотеатры, спортзалы.

Автор: Андрей Питонов