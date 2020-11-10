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Зеленский теряет доверие украинцев: результаты свежего соцопроса

Зеленский теряет доверие украинцев: результаты свежего соцопроса
15:54 Сегодня Телеграф

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому упал до 33%. Не доверяет ему - в два раза больше украинцев. 

Таковы данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 30 октября по 5 ноября.

Как выяснилось, среди государственных и общественных институций высокий уровень недоверия имеют чиновники госаппарата и ВР Украины - 79 и 76% соответственно; суды и правительство – по 75%; политпартии и коммерческие банки – по 73%. Также президенту Украины не доверяет 60% опрошенных. Ранее сообщалось, что если в декабре 2019-го года президенту не доверял 31% участников аналогичного опроса, а в июле 2020-го эта цифра возрасла до 49%. 

Что касается персоналий, то лично Владимиру Зеленскому не доверяет 62% участников опроса, а доверие он вызывает только у 33%. На фоне других политиков – это даже не плохие показатели, к примеру, пятого президента Украины Петра Порошенко доверие высказало только 22% опрошенных, при том, что недоверие на уровне 73%. Главе Офиса президента Андрею Ермаку доверяет только 8% опрошенных, тогда как не доверят 59%.

Неплохо картина пропрезидентской партией выглядит только на фоне остальных. Если бы выборы в ВР Украины состоялись в ближайшее время, то за политпартию "Слуга народа" проголосовало бы 19% всех опрошенных или 28% тех, кто принимал бы участие в выборах и определился. Для партии "Европейская солидарность" эти цифры составили соответственно, 13% і 21%, партию "Оппозиционная платформа – За Жизнь" -12% і 16,5%. У остальных – и того меньше.

В опросе участвовало 2020 респондентов, он проводился методом интервью "лицом к лицу" во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий на Донбассе. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. 

Как стало известно коронавирусом заболел президент Владимир Зеленский и ряд чиновников. 

 

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Все по теме:

Президент, Опрос, Центр Разумкова, Владимир Зеленский, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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