"Один асфальт в голове". Зеленский взволновал сеть упоминанием асфальтированной Украины

В воскресенье, 8 ноября, президент Владимир Зеленский упомянул об "асфальтированной Украине", чем напомнил о трате денег COVID-фонда на дороги и вызвал волну критики в сети.

Сообщение Зеленского приводит пресс-служба Офиса президента в Фейсбук.

"Для нас важно, чтобы люди, которые приезжают с временно оккупированных территорий, видели какова Украина: современная, асфальтированная, мирная и безопасная", - сказано в сообщении.

Блогер Михаил Голуб после этих слов назвал Зеленского "Владимиром Асфальтовичем"

Журналист "Великого Киева" Максим Юрьев напомнил о том, что строительство дорог финансируется из "коронавирусного фонда".

Добавим, что в комментариях к записи ОПУ тема коронавирусного фонда затрагивалась довольно часто.

"Говорит тот, кто закатал коронавирусный фонд в асфальт. Людей уже ни одна больница в городе не принимает"

"Асфальт! Больше асфальта! И "поребрик" побелить! Шоб красива!"

"Король асфальта. Сильно Донецку помогли заасфальтированные улицы, современный аэропорт, стадион и тюльпаны?"

Также Зеленскому напомнили, что на строительство дорог пошли также деньги и из фонда для лечения онкобольных.

Как известно, в Украине разгорелся скандал с так называемым "коронавирусным фондом", как оказалось деньги из него в основном уходят на строительство дорог, а не на финансирование больниц.

Впрочем, глава ОПУ Андрей Ермак заявил, что на самом деле никакого специального COVID-фонда не было, его якобы так назвали ошибочно.