Все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского: результаты опроса

На выборах президента Украины большинство граждан страны поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за Зеленского проголосовали бы 33,3% украинцев, которые намерены пойти на выборы и определились с кандидатом.

По сравнению с апрелем было 28,9% поддержки среди опрошенных и 40,9% среди тех, кто определился.



Согласно данным КМИС, вместе с Зеленским во второй тур вышел бы пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – его поддерживают 17,3% опрошенных.



За лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11,1% респондентов, за сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 10,5%, за бывшего главу СБУ Игоря Смешко – 9,5%, за главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – 8,8%.



Остальные кандидаты, представленные в опросе, набирают меньше 5%.

Отметим, на президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, Смешко – 6,04%.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.