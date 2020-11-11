Скачать
Среда, 11.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Разумкова отличный плацдарм для президентсва, но разрывать союз с Зеленским пока рано - Евгений Магда
У Разумкова отличный плацдарм для президентсва, но разрывать союз с Зеленским пока рано - Евгений Магда
Ермак готовит отставку Венедиктовой: журналист раскрыл детали
Ермак готовит отставку Венедиктовой: журналист раскрыл детали
Все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского: результаты опроса
Все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского: результаты опроса
Коронавирус за сутки убил почти 200 украинцев: статистика на 11 ноября
Коронавирус за сутки убил почти 200 украинцев: статистика на 11 ноября

Все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского: результаты опроса

Все меньше украинцев готовы голосовать за Зеленского: результаты опроса
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф

На выборах президента Украины большинство граждан страны поддержали бы действующего главу государства Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют опубликованные 10 ноября результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, за Зеленского проголосовали бы 33,3% украинцев, которые намерены пойти на выборы и определились с кандидатом.

По сравнению с апрелем было 28,9% поддержки среди опрошенных и 40,9% среди тех, кто определился.


Согласно данным КМИС, вместе с Зеленским во второй тур вышел бы пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко – его поддерживают 17,3% опрошенных.

За лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11,1% респондентов, за сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко – 10,5%, за бывшего главу СБУ Игоря Смешко – 9,5%, за главу политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – 8,8%.

Остальные кандидаты, представленные в опросе, набирают меньше 5%.

Отметим, на президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Тимошенко поддержали 13,4% избирателей, Бойко – 11,67%, экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,91%, Смешко – 6,04%.

Первый город Украины вошел в рейтинг 100 лучших в мире

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента Порошенко – 24,45%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рейтинг, Опрос, КМИС, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оккупанты открыто заходят в Карабах: что не так в истории с "миротворцами" Путина
02 Джо Байден обсудил войну на Донбассе с мировыми лидерами
03 Зеркальная дата 11.11.2020: что нужно сделать в этот день
04 Появилось первое фото Кернеса из Шарите
05 Локдаун в Украине введут неожиданно: инфекционист озвучил прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Известный врач из Днепра стал жертвой коронавируса
Известный врач из Днепра стал жертвой коронавируса
Протесты в Ереване разгораются с новой силой: оппозиционеров начали задерживать (видео)
Протесты в Ереване разгораются с новой силой: оппозиционеров начали задерживать (видео)
От коронавируса умер врач, спасавший бойцов ВСУ на передовой (фото)
От коронавируса умер врач, спасавший бойцов ВСУ на передовой (фото)
История с нарушением карантина Зеленским получила продолжение – за дело взялся КСУ
История с нарушением карантина Зеленским получила продолжение – за дело взялся КСУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь