Первый город Украины вошел в рейтинг 100 лучших в мире

Столица Украины поднялась на 52 позиции в рейтинге лучших городов мира и таким образом вошла в Топ-100.

Согласно данным The World’s best cities, сейчас Киев находится на 87 месте в этом рейтинге, в прошлом году он занимал лишь 139 место.

"Столица Украины Киев, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но точно одна из самых ярких. Город является живой энциклопедией истории славян, которой около 1500 лет. Он такой же яркий, как и национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские пасхальные яйца, и горизонтом, увенчанным золотыми куполами, сверкающими на холмах возле реки Днепр", - пишут составители рейтинга.

Отмечается, что Киев попал в рейтинг впервые в частности благодаря Печерской лавре, Софийскому собору, Михайловскому Златоверхому монастырю и Владимирскому собору.

Также создатели рейтинга упомянули и киевские музеи, например, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

Как сообщалось ранее, Кипрская православная церковь признала автокефалию ПЦУ.