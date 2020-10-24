Еще одна церковь признала автокефалию ПЦУ

Кипрская церковь признала Православную церковь Украины.

Об этом сообщил митрополит Епифаний в Facebook.

"С радостью сообщаем вам хорошую новость: Предстоятель Православной Церкви Кипра Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисороятисса, что в пгт. Пафос, впервые во время Великого входа помянул в Диптихе имя Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины", - написал он.

Таким образом, Кипрская Церковь, которая является одной из древнейших поместных Церквей, признана автокефальной на III Вселенском соборе, и 10-по месту в Диптихе, присоединилась к признанию Томосу об автокефалии Православной Церкви Украины и стала четвертой Церковью, которая признает Поместной ПЦУ - после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского Патриархата.

Епифаний поблагодарил "православных братьев и лично Блаженнейшему Архиепископу Хризостому за поддержку в непростое время становления и взаимно молимся за них, за всю Кипрскую Церковь и набожный народ Кипра".