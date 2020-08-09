Глава Крымской епархии ПЦУ Климент стал митрополитом

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в киевском Михайловском соборе объявил о возведении главы Крымской епархии ПЦУ Климента в сан митрополита.

Об этом сообщил спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря в Фейсбуке.

"Принимая во внимание многолетнее преданное служение Поместной украинской православной церкви, жертвенный архипастырский труд в условиях притеснений и гонений, по случаю 20-летия архиерейской хиротонии и пребывания на Крымской кафедре – архиепископ Симферопольский и Крымский Климент возводится в сан митрополита", – цитирует Зоря указ митрополита Епифания.

Российские власти в Крыму еще в начале 2019 года направили предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения ПЦУ.

В российском Министерстве имущества Крыма пояснили требование покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.

В июне Кабмин повторно принял проект постановления Верховной Рады по защите ПЦУ в аннексированном Крыму. Ранее этот проект постановления уже принимался прошлым Кабмином во главе с Гончаруком, но был отозван процедурными нормами из-за смены правительства.

Архиепископ Климент считает, что постановление украинского правительства поможет сохранить Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе благодаря "распространению ответственности государства за граждан Украины, которые остались в Крыму".