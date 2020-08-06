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Минреинтеграции о притеснении ПЦУ в Крыму: Будем рассматривать вопрос усиления санкций

Минреинтеграции о притеснении ПЦУ в Крыму: Будем рассматривать вопрос усиления санкций
Обновлено 05:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минреинтеграции
Украина в сотрудничестве с международными партнерами рассмотрит вопрос об усилении санкций против РФ на фоне притеснения приходов ПЦУ со стороны оккупационной "власти" Крыма. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Постановление Верховного суда РФ об отказе пересматривать решение о выселении громады Православной церкви Украины (ПЦУ) из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги во временно оккупированном Россией Симферополе свидетельствует об ущемлении религиозных прав граждан Украины со стороны оккупационных "властей" полуострова", - говорится в заявлении.

Министерство требует восстановить крымскую громаду ПЦУ в ее правах.

"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской громады Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права", - цитирует пресс-служба ведомства заместителя министра Игоря Яременко.

По его словам, вытеснение украинской церкви с временно оккупированного РФ Крымского полуострова является проявлением слабости государства-оккупанта, и это получит надлежащий ответ Украины.

"Украина в сотрудничестве с международными партнерами будет рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма", - добавил Яременко.

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В министерстве напомнили, что по инициативе вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Кабмин постановил передать из собственности АР Крым в государственную собственность Кафедральный собор святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги.

Решение, как отметили в министерстве, было принято "в связи с системным нарушением подконтрольными России оккупационными "властями" прав религиозных громад и граждан, проживающих на ВОТ Крыма".

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Как сообщалось ранее, Министерство по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий разработало проект постановления, который направлен на то, чтобы защитить права верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (ПЦУ).

4 августа 2020 Верховный суд Российской Федерации отказался пересматривать решения оккупационных судов на территории Крыма о выселении громады Православной церкви Украины из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

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Все по теме:

Россия, Санкции, Оккупированный Крым, Минреинтеграции.

Автор:

Телеграф
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