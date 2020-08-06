Кандидат на пост посла США: В наших интересах, чтобы Украина сохранила территориальную целостность

Кандидат на пост посла США в Украине Кит Дейтон выступил в Комитете Сената по вопросам международных отношений, где заявил, что сохранение территориальной целостности и демократии в Украине соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

"Украина хочет избавиться от вмешательства Москвы, уничтожить коррупцию и построить подотчетное, прозрачное и внимательное ко всем гражданам правительство. Впрочем, одно осталось неизменным и не изменится: в национальных интересах США, связанных с безопасностью, чтобы Украина преодолела эти сложности и построила будущее, в котором была бы целостной, демократической и свободной. Многое стоит сейчас на кону", - сказал Дейтон.

Он отметил, что Штаты остаются приверженными дипломатическому решению конфликта на Донбассе, но вместе с тем поддерживают право Украины на самозащиту от российской агрессии и сопротивление в вопросах деоккупации Крыма.

"Вместе с тем, Украина должна продолжить движение по трудному пути внедрения верховенства права, хорошего управления и экономических реформ", - сказал он.

Как известно, президент США выдвинул кандидатуру Кита Дейтона на пост посла в Украине в начале мая 2020 года. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба это решение приветствовал.

Тем не менее, официальному назначению на должность посла должна предшествовать процедура согласования в Сенате.

Дейтону 71 год. Он с 2010 года занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия), также он выполняет функции старшего советника по вопросам обороны США по Украине. Этот пост он занял после увольнения из армии страны в звании генерал-лейтенанта.

С декабря 2005 по октябрь 2010 он выступал в качестве координатора по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте.

Также он был директором в вопросах стратегии, планирования и политики штаба армии Соединенных Штатов, директором операций разведывательного ведомства Министерства обороны, атташе по оборонным вопросам в посольстве США в РФ.

Имеет многочисленные награды за военную службу, в том числе от Государственного департамента, а также правительств Канады, Германии и Австрии.