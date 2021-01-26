Рейтинг Зеленского обвалился ниже 20%

Рейтинг действующего президента Владимира Зеленского в январе упал практически в 5,5 раз и составляет 13,4% по сравнению с 73,22% голосов, которые украинцы отдали ему на президентских выборах 2019 года.

Об этом можно судить из данных опроса, опубликованных Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, несмотря на катастрофическое падение рейтинга, Зеленский все же набрал бы больше всего голосов - 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором. На втором месте - Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.

Дальше по списку идут Юлия Тимошенко (соответственно, 8% и 11,8%), Юрий Бойко (7,4% и 11%), Игорь Смешко (6% и 8,9%), Виктор Медведчук (5% и 7,5%), Владимир Гройсман (3,9% и 5,8%).

Инфографика создана по данным выбора всех респондентов, участвовавших в опросе

Как сообщал "Телеграф", по данным на декабрь, в случае, если бы президентские выборы проходили в последний день зимы, рейтинг Зеленского был бы не больше 26,5%, то есть падение рейтинга за месяц составило 13,1%.