"Беспомощный, но симпатичный": Паниотто объяснил, за счет чего держится рейтинг Зеленского

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто объяснил за счет чего держится рейтинг президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Когда мы раньше опрашивали людей о том, что можно считать достижением власти, то для населения на первом месте было освобождение пленных. На втором – установление более устойчивого мира на Донбассе, чем это было раньше", - сказал он.

Паниотто отметил, что у Зеленского высокий уровень доверия был изначально, из-за этого даже при быстром падении рейтинга, у него сохраняются значительные остатки доверия.

"К тому же сам он не выглядит как человек, который причастен к каким-то коррупционным скандалам. И пока что все, что возникало, касается его окружения", - сказал гендиректор КМИС.

По его словам, Зеленский выглядит как человек честный, но не квалифицированный, не умеющий подбирать кадры и желающий ссор с олигархами.

"Лично к нему пока что остается хорошее отношение как к человеку, хотя и беспомощному, но более-менее симпатичному", - отметил Паниотто.

Как сообщалось ранее, украинский политик Геннадий Москаль заявил "Телеграфу", что глава ОПУ Андрей Ермак делает все, чтобы оградить Зеленского от информации о реальном положении дел в стране.