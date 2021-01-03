"Все уже перетащил на себя": Москаль указал на скользкий момент в отношениях Ермака и Зеленского

Глава Офиса президента Андрей Ермак делает все, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не знал о реальном положении вещей в Украине.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" озвучил украинский политик Геннадий Москаль.

"Напевает президенту: "Все у нас хорошо, народ вас любит...". А сам почти все уже перетащил на себя... Вот только навести порядок в этом "всем" не может", - говорит он.

По его словам, центральная власть в Украине терпит провалы по всем фронтам.

"В ситуации на Донбассе, в экономике, в борьбе с пандемией, внутренний, внешний политике. Показательна ситуация в Закарпатье, где все расшатывают сами "слуги". Они пролетели на выборах городских голов во всех облцентрах. Поэтому пытаются захватить хотя бы облсоветы. Но в Закарпатье в них оказалось только 12 из 64 мест в облсовете. И что они сделали? Начали угрозами и деньгами делать "коалицию". Но представители КМКС (Партия венгров Украины) на это не дали согласия. После этого и появились угрожающие надписи - якобы от представителей "Правого сектора" в адрес венгров Закарпатья. По моему мнению, это делала СБУ по команде "слуг", - рассказал в подробностях о неудачах коалиции Москаль.

К тому же, по его мнению, "слуги народа" уже "перезрели", поэтому несмотря на то, что "слуги" синеющими пальцами держатся за власть, они либо сами уйдут досрочно, или их заставит это сделать улица".

"Лучше бы шли сами... Будучи от начала до конца на Майдане 2013-2014, не хотел бы еще одного. Украина его не переживет", - резюмировал политик.

Подробнее про важнейшие события 2020 года, действия и перспективах Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль.