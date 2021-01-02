"Слюнтяи" никогда войн не выигрывали! Эту власть надо менять, - Геннадий Москаль

Геннадий Москаль в разные годы работал заместителем министра внутренних дел Украины, был председателем Закарпатской ОГА, Луганской ОГА, заместителем председателя СБУ, руководителем Луганской ОВГА. Он - народный депутат Верховной Рады 6-го и 7-го созывов, кандидат юридических наук. Человек, который знает многое о мутных водах украинской политики. Человек, который за словом в карман не лезет, свои взгляды не скрывает, ситуацию не украшает. Потому как собеседник для журналистов - это просто клад. На пороге нового года «Телеграф» поговорил с Геннадием Москалем о важнейших событиях 2020-го, действия «зеленой власти» и перспективах Украины.

- Этот год прошел под знаком коронавируса. Оцените действия нашей власти по борьбе с пандемией.

- Если коротко - бессмысленные и неадекватные. Видели, как скачет у нас статистика по ковиду? Потому что власть манипулирует, подстраивая ее под какие-то даты, под свои решения ... Согласно законодательству, предотвращать распространение инфекционных болезней у нас должна Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС). Которую у нас фактически уничтожили. Почему ее еще не восстановили? Чтобы в каждом районе была своя лаборатория, чтобы предоставили необходимые реактивы, чтобы было больше тестов ... Так нет! Этой власти нравится в ручном режиме управлять деньгами, статистикой, и всем. При том, что управлять она на умеет ...

- Что скажете об экономических решениях в этом плане?

- Экономической фактор - это вообще преступление. В том числе - введение локдауна весной, карантина выходного дня осенью, намерения ввести жесткий карантин в январе. Сколько украинцев потеряли деньги, бизнес!

Между тем, районные больницы, особенно в маленьких общинах, в запущенном состоянии, финансирования нет. Почти все развалено и распилено под лозунгами борьбы с корона-кризисом. Рано или поздно это все будет предметом расследования. Власть не вечна.

- Противостояние властей и представителей малого бизнеса усиливается. Может ли это привести к более жестким столкновений?

- Да. Люди стремительно беднеют, а им хотят еще больше закрутить гайки. В конце декабря я пришел на Подоле на Житний рынок. Почти нет покупателей! И это в такое время - предновогоднее! Покупная способность людей значительно упала. Противостояние ФОПов с властью может привести к чему-то более жестокому. Я как адвокат - тоже самозанятый. И я не прошу ничего - дайте мне заработать для себя. Чем больше я заработаю, тем более заплачу налогов. А у некоторых есть еще и наемные работники. Зачем вы дразните?! Зачем режете курицу, несущую золотые яйца? Видимо, потому что к власти пришли люди, которые ничего не понимают в госуправлении, в налоговых процессах в экономике, политике ... Почти во всем, что нужно для такого рода работы.

Но здесь во многом виноваты те, кто их выбирал. Яркий пример - после страшных пожаров, которые произошли в этом году в Луганской области, которой я когда-то руководил, мне звонят пострадавшие. Рассказывают, что им почти никто не помогает. Они выбрали депутатами тех, кого почти не знали. Повелись на бренд «Слуги народа». И вот - имеем ... Люди остались голые, босые, с сожженными домами. Большая часть компенсации, которую им как бы выделили, к ним не дошла. А достучаться до своих «избранников» они не могут ...

- Как надо возвращать оккупированный Донбасс?

- Уже давно понятно, что Минские соглашения - это тупик. Похоже, только Зеленский, Ермак и Кравчук этого не видят. Выборы в ОРДЛО? Где там реестр избирателей? Как будут создавать окружные, участковые избирательные комиссии? Как обеспечить участие всех политических партий, зарегистрированных в Украине? Где гарантии, что их туда пустят? А если пустят, не станут ли они заложниками? Кто будет контролировать процесс? ОБСЕ? Но это «нулевая организация» ...

Если нас так давят политической частью «Минска» - почему мы молчим, что то же Дебальцево, по минскому соглашениями, должно быть на подконтрольной территории. И еще много чего ... Оккупанты это захватили, мы «прожевали» ... Все на кого-то надеемся. То на Суркова, то на Волкера, то на Козака, то на Ермака, то еще на какого-то «дядю». Мы не показываем силу. Слюнтяи никогда войн не выигрывали!

Надо наращивать вооруженные силы. Не так, как сегодня. Не проглатывать, когда в нас стреляют - давать ответ в два-три раза сильнее. Потихоньку отбивать хотя бы то, что у нас захватили вопреки Минским соглашениям.

Мы видим немало примеров - кто нарастил мощь и был более наглее - тот и выигрывает. А сю-сю-сю, муси-пуси - это не о победе.

- Как оцениваете деятельность украинской стороны в Трехсторонний контактной группе?

- Никак. Ноль. Кравчук - бывший идеолог, который боролся с «мировым империализмом, сионизмом и украинским буржуазным национализмом». Для чего его брать в ТКГ? Его там никто не воспринимает. Все над ним смеются. Похоже, у тех, кто принимает решения на высшем уровне, отсутствует понимание, в какой критической ситуации оказалась Украина...

- Что-то изменится для нас к лучшему после того, как Путин уже не будет президентом России?

- Его режим рано или поздно упадет. Сам уйдет или найдет наследника. Но я не верю, что биологический или политический уход Путина что-то изменит для нас. Некоторые эксперты говорят, что следующим президентом России может стать действующий министр обороны РФ - Сергей Шойгу. И он будет лучше Путина? Вряд ли ...

- Достаточно ли поддерживает нас мировое сообщество в противодействии российской агрессии?

- Мировое сообщество нас давно махнуло рукой. Глубокая обеспокоенность - и все. Никто нас ни в чем, следовательно, не поддерживает ... Многое покажет, кто из Украины будет приглашен на инаугурацию Джо Байдена. Могут пригласить, по моему мнению, Порошенко и Яценюка. Байден их лично знает, он с ними сотрудничал. Если Зеленского не пригласят, ему надо будет срочно паковать вещи - и идти хотя бы билетером в "95 квартал". В артисты он уже не годится. Кого он будет критиковать, если сам был во власти? Да и не поверит ему уже никто - ни как политику, ни как артисту.

- А что скажете о деятельности Офиса президента?

- А что о нем говорить? Все наши проблемы от того, что нет менеджера по государственному управлению. Ермак делает все, чтобы Зеленский не знал о реальном положении вещей в Украине. Напевает президенту: «Все у нас хорошо, народ вас любит ...». А сам почти все уже перетащил на себя ... Вот только навести порядок в этом «всем» не может.

- Назовите главные провалы центральной власти в этом году.

- Да везде - провалы. В ситуации на Донбассе, в экономике, в борьбе с пандемией, внутренний, внешний политике. Показательна ситуация в Закарпатье, где все расшатывают сами «слуги». Они пролетели на выборах городских голов во всех облцентрах. Поэтому пытаются захватить хотя бы облсоветы. Но в Закарпатье в них оказалось только 12 из 64 мест в облсовете. И что они сделали? Начали угрозами и деньгами делать «коалицию». Но представители КМКС (Партия венгров Украины) на это не дали согласия. После этого и появились угрожающие надписи - якобы от представителей "Правого сектора" в адрес венгров Закарпатья. По моему мнению, это делала СБУ по команде «слуг». Приехала бригада из центрального аппарата СБУ. Именно она, думаю, размещала провокационные листовки, обращения будто бы от "Правого сектора". «Мы придем к тебе» и все такое ... Полный шантаж. А когда за КМКС вступилась Венгрия, мы с ней побили горшки. Страна НАТО, ЕС, куда мы идем по Конституции. Зачем снова провоцировать конфликт? И кто же вошел в коалицию с «слугами» в облсовете? «Батькивщина» и «Европейская солидарность», которые обещали, что даже ср*ть на одном гектаре с «Слугой народа» не будут ... Вот такая «политика», «принципы» и «стратегия».

- Учитывая это (и не только на это) - быть или не быть досрочным выборам в Украине (парламентским, президентским)?

- Они уже перезрели - хотят «слуги» того или нет. Будучи от начала до конца на Майдане 2013-2014, не хотел бы еще одного. Украина его не переживет. Несмотря на то, что «слуги» синеющими пальцами держатся за власть, они либо сами уйдут досрочно, или их заставит это сделать улица. Лучше бы шли сами...

- Какие угрозы стоят перед Украиной в 2021 году?

- Мы катимся в финансовую, политическую, социальную пропасть. Народ стонет от ряда кризисов, от крайне низкого уровня жизни. А власть повышает цены, тарифы, пытается поднять еще и налоги. Социальное закипание уже срывает крышку. Регионы все чаще противопоставляют себя центру, а это - путь к федерализации.

Когда Россия увидит, что Украина окончательно неуправляемая, у нас могут оттяпать новые территории. Как бы там некоторые себя не успокаивали, РФ не забыла о проекте "Новороссия". Который, напомню, кроме Донецкой и Луганской областей включал в себя также Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области.

- Как минимизировать риски?

- Эта власть уже не может ничего сделать. Надо менять власть. Должны прийти менеджеры, которые разбираются в государственном строительстве, военном деле, международных отношениях. И чем быстрее - тем лучше для Украины.

Автор: Андрей Питонов