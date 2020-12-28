Москаль наделал шуму заявлением об угрозе потери Украиной ещё шести областей

Бывший председатель Луганской ОВГА и Закарпатской ОГА Геннадий Москаль рассказал, что опасается того, что, в связи с падением рейтингов президента РФ Владимира Путина, Россия пойдет на вооруженный захват ряда украинских областей.

Об этом он рассказал в эфире "Апостроф ТВ".

"Проект "Новороссия" еще не закончился", - сказал он.

Он напомнил, что этот проект помимо Донецкой и Луганской областей включал в себя также Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

"Проект "Новороссия" - проект Суркова и проект Козака. Да с кем мы ведем переговоры?", - сказал Москаль.

В связи с этим он признался, что с опаской смотрит на перемещение российских войск в оккупированном Крыму.

"Это очень тревожный сигнал, потому что надо опять поднять рейтинг (Путина, - ред.), оттяпать у Украины еще земель", - сказал он.

Отметим, что новость активно тиражируется в российских СМИ.

Как сообщалось ранее, в СНБО предложили вооружить украинцев на случай нового обострения войны.