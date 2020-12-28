Украинцам могут раздать стрелковое оружие для защиты своей земли: что об этом известно

В Совете нацбезопасности и обороны предложили вооружить украинских граждан на случай обострения вооруженного конфликта.

Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время презентации законопроекта №4504, в основну которого заложена необходимость эффективного реагирования на внешние угрозы.

Согласно его словам, житель любого уголка страны может стать членом территориальной обороны и защищать свою землю от агрессора.

На выходных они будут привлекаться к прохождению обучения, а в будни может заниматься повседневными делами.

"задание №1 это владение стрелковым оружием. Умелое, уверенное владение. И как раз это оружие должно находиться непосредственно у членов территориальной обороны дома", - сказал Кривонос.

На первом этапе планируется раздать 80 тысяч единиц стрелкового оружия.

"1,2 миллиона единиц оружия находится на руках, это не пугает людей, а 80 тысяч на старте, это пугает", - отметил он.

Документ планируют вынести на рассмотрение Рады в феврале или марте.

Как сообщалось ранее, украинцев напугали опасные маневры российских войск в Крыму.