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Украинцам могут раздать стрелковое оружие для защиты своей земли: что об этом известно

Украинцам могут раздать стрелковое оружие для защиты своей земли: что об этом известно
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: livejournal

В Совете нацбезопасности и обороны предложили вооружить украинских граждан на случай обострения вооруженного конфликта. 

Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос во время презентации законопроекта №4504, в основну которого заложена необходимость эффективного реагирования на внешние угрозы. 

Согласно его словам, житель любого уголка страны может стать членом территориальной обороны и защищать свою землю от агрессора. 

На выходных они будут привлекаться к прохождению обучения, а в будни может заниматься повседневными делами.  

"задание №1 это владение стрелковым оружием. Умелое, уверенное владение. И как раз это оружие должно находиться непосредственно у членов территориальной обороны дома", - сказал Кривонос.

На первом этапе планируется раздать 80 тысяч единиц стрелкового оружия.

"1,2 миллиона единиц оружия находится на руках, это не пугает людей, а 80 тысяч на старте, это пугает", - отметил он. 

Документ планируют вынести на рассмотрение Рады в феврале или марте. 

Как сообщалось ранее, украинцев напугали опасные маневры российских войск в Крыму.

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Все по теме:

Оружие, СНБО, Сергей Кривонос.

Автор:

Телеграф
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