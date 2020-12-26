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Маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину: что известно

Маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину: что известно
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф

В районе села Ишунь Красноперекопского района Крыма на трассе Симферополь – Армянск обнаружили колонну российской военной техники, направляющуюся в районный центр.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что колонна состояла из около 25 бронетранспортеров и 40 грузовых автомобилей разного назначения. Часть грузовиков буксировали зачехленные артиллерийские орудия.

Через 20 минут после прохождения колонны в ту же сторону проследовало два танковоза, которые транспортировали вездеходные тягачи МТ-ЛБ.

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В Украине к этой информации отнеслись с беспокойством, готовит ли Россия нападение на наши территории. 

Однако в Министерстве обороны успокоили украинцев - тот состав сил и средств, который заметили в колонне, говорит, что это не является попыткой россиян начать наступление с полуострова на север.

"Для проведения наступательных действий требуется создание сильного ударной группировки, которое будет включать тяжелые мощные танки и БМП. Россияне прекрасно осознают, что на этом опасном для нас направлении создана многоэшелонная полоса обороны. Для ее преодоления, кроме ударного «кулака», на подступах следует сосредоточить большое количество средств огневой поддержки (крупнокалиберной артиллерии, РСЗО, ракетных комплексов).", - сообщает АрміяInform.

В Минобороны считают, что россияне проводят боевые учения по передислокации частей оккупированным полуостровом. 

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Украина, Россия, Крым, Херсонская область.

Автор:

Телеграф
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