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Ермак рассказал о возможном походе Зеленского на второй срок

Ермак рассказал о возможном походе Зеленского на второй срок
Обновлено 18:08 Сегодня Телеграф фото: сайт президента

Владимир Зеленский пока не определился, будет ли он баллотироваться на второй срок на ближайших выборах, хотя во время праздничного фуршета по случаю своего дня рождения Зеленский настаивал на том, чтобы пойти на второй президентский срок.

Об этом в интервью "Новое время" заявил глава офиса президента Андрей Ермак.

"Что касается второго срока: думаю, определяться с этим он (Зеленский,- Авт.) будет ближе к окончанию первого срока", — предположил Ермак, отметив, что именно к концу первого срока президентства будет понятно, что Зеленский успел выполнить и как он видит дальнейшее развитие.

По его словам, на данный момент для президента "нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, с которыми он шел на выборы, и внутренняя оценка себя".

"Он никогда сам себе не простит, если то, что он пообещал, не сделает", — подчеркнул Ермак.

При этом сам глава ОП заверил, что готов работать с Зеленским "столько, сколько решит президент".

Напомним, еще в мае 2020 года во время пресс-конференции Владимир Зеленский не смог однозначно ответить на вопрос о втором сроке президентства. Но уже в ноябре заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко не исключил возможность того, что Зеленский будет баллотироваться на пост главы государства повторно.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Офис Президента.
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