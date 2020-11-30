У Зеленского заговорили о втором сроке

В Офисе президента Украины не исключают, что Владимир Зеленский может пойти на второй срок.

Об этом заявил заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью Алесе Бацман.

"Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало - это небольшой период, потому что его объективно недостаточно. Мы об этом не говорим, потому что у нас на обсуждение второго срока президентских выборов сейчас нет времени", - сказал он, подчеркнув, что если у Зеленского будет такое намерение, то "он об этом скажет".

Тимошенко также не исключает, что президент может уйти досрочно, однако отметил, что на данный момент "такой вопрос сейчас вообще не стоит".

Как сообщалось ранее, 20 мая 2020 Зеленский выступил на пресс-конференции, во время которой намекнул, что может пойти на второй срок.