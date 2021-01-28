"Прикольная шутка))" Слухи про второй президентский срок Зеленского насмешили сеть

В честь своего дня рождения президент Украины Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы пойти на второй президентский срок. Сеть насмешила такая инициатива главы государства.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил народный депутат Гео Лерос.

"Может пора и нам забрать куличи этого мальчика?", - так он прокомментировал данное заявление.

В свою очередь пользователи сети не остались в стороне и прокомментировали данное заявление президента.

Люди сомневались, что Зеленский сможет дотянуть до второго срока.

Другие шутили по данному поводу.

Стоит напомнить, что рейтинг действующего президента Владимира Зеленского в январе 2021 года упал ниже 20%. Политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, основатель Kiev urban bureau (KUB) Тарас Березовец назвал причину.