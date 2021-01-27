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Падение рейтинга Зеленского на 20%: о чем говорят цифры и насколько они правдивы

Падение рейтинга Зеленского на 20%: о чем говорят цифры и насколько они правдивы
13:09 Сегодня Телеграф

Рейтинг действующего президента Владимира Зеленского в январе 2021 года упал ниже 20%. Такие данные привел Киевский международный институт социологии (КМИС), опубликовав свежее исследование. Партия «Слуга народа» и вовсе рухнула на четвертое место. О чем свидетельствуют предоставленные социологами результаты, "Телеграфу" объяснил политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, основатель Kiev urban bureau (KUB) Тарас Березовец.

"Является ли рейтинг реальным? Всё зависит от выборки. Только самые непрофессиональные социологи будут подгонять цифры, фальсифицировать. А профи сделают правильную выборку, которая методологично, без всяких рисков, поможет получить нужный результат, – говорит эксперт. – Можно ли верить данным исследования КМИС? В целом социология выглядит более-менее правдоподобно. КМИС – достаточно авторитетная компания, "палиться" им смысла нет".

При этом Березовец не исключает, что имели место манипуляции с рейтингом Виктора Медведчука, дескать, данные явно завышены. 

"К тому же, почему-то Медведчука дали отдельно от Бойко. Непонятно, зачем это было делать. У них одна партия и один электорат. Также нереально завышенный результат у Смешко и Гройсмана", – убежден Тарас Березовец.

Напомним, что респонденты, которые определились с выбором, отдали свои голоса следующим образом: Владимир Зеленский (19,8%), Петр Порошенко (15,7%), Юлия Тимошенко (11,8%), Юрий Бойко (11%), Игорь Смешко (8,9%), Виктор Медведчук (7,5%), Владимир Гройсман (5,8%).

"Крайне низкий рейтинг Зеленского, который впервые обвалился ниже 20%, выглядит вполне реально. На фоне эпидемии коронавируса, локдаунов, ряда решений власти, – продолжает Тарас Березовец. – Думаю, социология других центров, которым можно доверять (того же Центра Разумкова), вскоре это докажет. А вот Социологическая группа "Рейтинг", которая давно сотрудничает с Офисом президента, безусловно, будет пытаться сбить эту информационную волну. И даст совершенно другие данные, более завышенные касательно Зеленского и Ко, более приятные для глаза и уха президента".

Стоит отметить, что рейтинг Зеленского и партии "Слуга народа" падает на фоне громкого скандала между президентом и одним из ключевых членов провластной партии Александром Дубинским. Недавно США ввели против последнего санкции, что бросает тень на всех "слуг народа". На предложение президента Владимира Зеленского покинуть ряды фракции Дубинский ответил отказом.

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий рассказал «Телеграфу», почему в конфликте Дубинский vs Зеленский проиграют все, включая Коломойского.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Тарас Березовец, КМИС, Владимир Зеленский, Социологическое исследование, Слуга народа.
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