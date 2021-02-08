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Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Как пройдет вакцинация и кого привьют в первую очередь: Зеленский ответил на актуальные вопросы о COVID-19

Как пройдет вакцинация и кого привьют в первую очередь: Зеленский ответил на актуальные вопросы о COVID-19
12:17 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский во время трехдневного Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" заявил, что в Украине в 2021 и в 2022 годах от коронавируса вакцинируются до половины населения Украины. Первыми вакцину получат медики и военные.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Сейчас мы выделяем следующий приоритет по борьбе с коронавирусом – вакцинация. Ее дорожная карта разработана для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцине для всех жителей Украины. Ее главным заданием есть охват как минимум половины населения Украины на протяжении 2021 и начала 2022 года", - сказал Зеленский, открывая форум в понедельник, 8 февраля.

По словам президента, Украина в ближайшее время получит вакцины от COVID-19 от четырех компаний - Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

Зеленский также отметил, что первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце.

"Первыми вакцину получат наши медики, военные и нацгвардейцы", - уточнил президент.

Как сообщал "Телеграф", ранее Зеленский заявил, что Украина может гордиться низким уровнем смертности от Covid-19.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Прививки, Вакцинация, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
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