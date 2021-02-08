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Понедельник, 08.02.2021
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Pfizer дала обещание насчет поставок вакцины от коронавируса в Украину

Pfizer дала обещание насчет поставок вакцины от коронавируса в Украину
Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Владимир Зеленский поговорил с главой правления компании Pfizer Альбертом Бурлой относительно поставок в Украину вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

Отмечается, что Зеленский рассказал о текущей ситуации с пандемией в Украине и поделился планами относительно вакцинации населения. 

Также они обсудили вопросы, связанные с заключением договоренности на поставки вакцин Pfizer/BioNTech в Украину в ближайшее время. 

Зеленский заверил Бурлу, что Украина создать все необходимые условия для использования вакцины.

"Председатель правления Pfizer пообещал сделать все возможное, чтобы Украина получила первые партии вакцины по контракту как можно быстрее", - сказано в сообщении. 

Украина в числе первых получит вакцину от COVID-19 по программе для бедных стран

Как сообщалось ранее, в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса начнется через неделю

А до этого в Кабмине утвердили план по вакцинации от COVID-19.

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Вакцины, Pfizer, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, BioNTech.
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