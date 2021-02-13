Явно не Pfizer: Ляшко уточнил, какую вакцину и когда получит Украина

Украина скорее всего получит вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 американской компании Pfizer на следующей неделе из-за бюрократических трудностей, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, передает "РБК-Украина", задержка поставки партии вакцины от Pfizer по линии глобального механизма COVAX связана с бюрократическими трудностями: Украина только в понедельник получит от производителя необходимый проект соглашения. После этого вакцину должны зарегистрировать и получить накладную от UNICEF. Все эти процессы займут несколько дней.

Вместе с тем, отметил главный санврач страны, Украина все же должна будет получить первую партию вакцины на следующей неделе. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca в количестве 500 тысяч доз.

"Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации", - заявил Ляшко.

Он добавил, что на следующий день после получения вакцины в планах властей начать вакцинацию от COVID-19.

Ляшко подытожил, что в настоящее время заключены контракты на 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax с опцией расширения еще на 3 млн доз. Вакцина производится на мощностях индийской кампании Serum.

Как сообщалось, в конце января, стало известно, что Минздрав заподозрили в обмане с поставками китайских вакцин Sinovac от коронавируса, условием которых якобы производитель поставил посредничество компании "Лекхим".

29 января в Кабмине обнародовали календарный план вакцинации от коронавируса в Украине.

10 февраля в НАБУ сообщили, что проводят расследование по закупке китайской вакцины.

В тот же день стало известно, что с помощью Европейской комиссии Польша передаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca, в случае, если вакцина окажется лишней.