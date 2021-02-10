Российской вакцины "Спутник V" в Украине не будет: принято окончательное решение

В Украине запретили регистрацию вакцин и других препаратов, которые разработали или изготовили в России. В этот список входит и российская вакцина от COVID-19 "Спутник-V".

Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правительства.

"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработку и/или производство которых осуществлено в государстве, признанной Верховной Радой государством-агрессором, запрещается", - уточняется в документе.

Напомним, с 1 февраля на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19. При этом Россия только после начала вакцинации на оккупированном Донбассе своей же вакциной заявила о поставках препарата в этот регион. Таким образом, по мнению политолога Кирилла Сазонова, Россия ставит эксперимент и в прямом смысле тестирует препарат на местных жителях.