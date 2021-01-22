Скандал с поставками китайской вакцины в Украину получил продолжение: Минздрав заподозрили в обмане

Министерство здравоохранения Украины заподозрили в обмане с поставками китайских вакцин Sinovac от коронавируса, условием которых якобы производитель поставил посредничество компании "Лекхим".

Соответствующее расследование провели журналисты Chas News, которые связались с отделом международного сотрудничества китайской компании Sinovac, представились частной фирмой и спросили о возможности купить вакцину.

На что им ответили, что не могут продавать вакцину от коронавируса частным компаниям и контактируют только с правительствами стран, и что "Лекхим" как посредника предложила Украина.

Хотя накануне глава Минздрава Максим Степанов публично заявлял, что именно Китай потребовал в посредники компанию "Лекхим".

По словам Степанова, поставки вакцины начнутся в ближайшее время, а массовая вакцинация украинцев начнется в феврале 2021 года.

Активист, общественный деятель и блогер Иван Оберемко прокомментировал расследование журналистов Chas News и предположил, что глава МОЗ в очередной раз оказался коррупционером.

"Давайте уже дадим ему еще один шанс - самый последний. А уж когда Степанов в очередной раз окажется коррупционером, то тогда уже назначим на должность министра МОЗ другого коррупционера. Потому что в стране кадровый голод и остались только коррупционеры", - написал на своей странице в Фейсбуке блогер.

Под постом появились гневные комментарии, пользователи называют это "мародерством" и пытаются разобраться в ситуации.

"Телеграф" пытался разобраться в вопросе вакцинации от коронавируса в Украине, подробнее читайте в материале: "Лишить трона корону: когда Украина получит вакцину от COVID-19".