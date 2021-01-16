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Степанов озадачил сокрытием важных аспектов закупки вакцин против COVID-19 в Украине

Степанов озадачил сокрытием важных аспектов закупки вакцин против COVID-19 в Украине
Обновлено 16:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Нардеп "Слуги народа" Александр Качура рассказал, как прошло совещание фракции с министром здравоохранения Максимом Степановым. 

Об этом он написал в своем Телеграм-канале. 

По его словам, Минздрав обещает начать вакцинацию в феврале, а если эффективность китайской вакцины доказана не будет, то от ее закупки откажутся. 

Впрочем, отметил он еще одну любопытную деталь. 

"Есть договорённости о закупке вакцины, которые со слов Степанова, на основании договора являются конфиденциальными. Также конфиденциальными являются названия препаратов, страна происхождения и их стоимость", - написал Качура. 

По его словам, подобный шаг министерства является очень спорным, ведь Минздрав в таком случае сразу обвинят в воровстве. 

Кроме того, закупки будут проходить не напрямую, а через компанию-посредника, которая получит 5% комиссионных. 

"Если мы говорим, что закупаем вакцину на 3,5 млрд, 5 % -это 175 млн гривен", - подсчитал Качура, добавив, что непонятно, почему поставки не будут производиться через специальное государственное предприятие, созданное для этих целей. 

Качура подчеркнул, что стоимость содержания госпредприятия при этом ниже, чем комиссия посредника. 

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что у Зеленского недовольны темпами переговоров Минздрава по вакцинам.

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Минздрав, Вакцины, Максим Степанов, Александр Качура.
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