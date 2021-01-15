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Минздрав 8 месяцев не обращался в Pfizer и Moderna по поводу вакцины от COVID-19, - СМИ

Минздрав 8 месяцев не обращался в Pfizer и Moderna по поводу вакцины от COVID-19, - СМИ
Обновлено 23:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В команде президента Украины Владимира Зеленского недовольны темпами, с которыми Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставках вакцины от коронавируса. 

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники. 

"Pfizer и Moderna восемь месяцев ожидали каких-либо запросов от Минздрава. Как так получилось, что другие даже менее богатые страны сумели договориться с ними, а мы не смогли?", - отметил источник издания. 

По его словам, с поставками вакцины AstraZeneka проблема заключается в том, что их офис в Украине возглавляют россияне, что усложняет переговоры из-за политических разногласий. 

Как сообщалось ранее, главный санварч Украины Виктор Ляшко заявил, что поставки вакцин в нашу страну, предположительно, начнутся в феврале 2021 года. Однако он не смог точно указать, будет ли это китайский препарат CoronaVac или средства Pfizer и Moderna. 

В то же время, он заявил, что Украина "пасет задних" в вопросах вакцинации из-за того, что, в условиях ЧС, международные договора "не работают". 

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Коронавирус, Владимир Зеленский, Максим Степанов, Covid-19.
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