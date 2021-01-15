В Минздраве объяснили, почему в Украину до сих пор не привезли вакцину от COVID-19

Главный санитарный врач Украины объяснил, почему в наша страна "пасет задних" в вопросе поставок вакцины.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua

По словам Ляшко, дело в том, как работает рынок.

"Тот, кто пережил на более-менее высокой должности февраль, март и апрель 2020-го, прекрасно понимает, как работают международные договора в условиях ЧС. Они просто не работают", - говорит Ляшко.

Он напомнил, что Украина заключила контракты и получила гарантии поставки тест-систем "Джин Експерт", но даже спустя почти год их не получила.

Что касается вакцинации за рубежом, то, по его словам, она началась в тех странах, которые инвестировали в разработку вакцин еще на 1-2 фазах клинических испытаний.

Ляшко уточнил, что Sinovac приглашал Украину брать участие в клинических испытаниях и Минздрав поддерживал эту инициативу.

"Но производитель должен был собрать определенный пакет документов. Они его не собрали и ушли в Бразилию. Обязать их мы не можем", - подчеркнул он.

Напомним, Ляшко сообщил, что вакцина в Украине появится, предположительно, в феврале.