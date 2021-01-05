Минздрав обвинили в блокировании деятельности "Медзакупок"

Работа государственного предприятия "Медицинские закупки" заблокирована, из-за действий Минздрава, который не утвердил размер его финансирования.

Об этом сообщается на официальной странице "Медицинских закупок" в Facebook.

"Министерство здравоохранения Украины не утвердило Временный план использования бюджетных средств на 2021 год, который был заранее направлен на Минздрав", - уточнили в пресс-службе.

В связи с этим, предприятие не может выполнять свои прямые функции: принимать и развозить товары в том числе лекарства и медпрепараты, закупленные через госпрограммы для лечения ДЦП, онкологии, рассеянного склероза и др.); собирать данные про остатки необходимых медпрепаратов и собирать данные в контексте пандемии коронавируса.

"Под угрозой функционирование нашей системы MedData, поскольку необходимо провести закупку мощности серверов, на которых будет находиться система в текущем году (предварительный договор был ограничен 2020 годом)", - отметили в руководстве предприятия, напомнив, что именно сотрудники "Медицинских закупок" собирают данные из сотен больниц и лабораторий по всей Украине и эти данные используются Кабмином и СНБО для планирования эффективной борьбы с распространением болезни.

Как сообщал "Телеграф", по данным на вторник, 5 января, в Украине зафиксировано 5 334 новых случаев коронавирусной болезни. При этом число выздоровевших более чем в два раза превысило число заболевших и составило 13 850 человек.