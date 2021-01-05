Скачать
Вторник, 05.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Уход Путина, будущее Лукашенко и "сделка" США и РФ по Украине: большое интервью Игара Тышкевича
Уход Путина, будущее Лукашенко и "сделка" США и РФ по Украине: большое интервью Игара Тышкевича
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Итоги дня 4 января: новая информация об убийстве Шеремета и протест против цен на газ
Пленки Шеремета: обличитель высказался о сотрудничестве с Украиной
Пленки Шеремета: обличитель высказался о сотрудничестве с Украиной
Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)
Ливерпуль проиграл Саутгемптону, пропустив феноменальный гол в дебюте (видео)

В Украине суточное число выздоровевших более чем в два раза превысило число заболевших COVID-19: статистика на 5 января

В Украине суточное число выздоровевших более чем в два раза превысило число заболевших COVID-19: статистика на 5 января
08:22 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на утро 5 января в Украине зафиксировали 5 334 новых случаев коронавирусной болезни. При этом число выздоровевших более чем в два раза превысило число заболевших и составило 13 850 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 1 280 человек;
  • летальных случаев - 202;
  • выздоровели - 13 850 человек;
  • проведено тестирований - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

С начала пандемии в стране:

  • заболело - 1 083 585 человек;
  • выздоровели - 747 408 человек;
  • летальных исходов - 19 129;
  • проведения ПЦР-тестов - 5 645 178.

За последние 24 часа наивысший показатель подтвержденных случаев зарегистрирован в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Стоит напомнить, что ранее инфекционистка Ольга Голубовская рассказал о причинах снижения числа новых пациентов с COVID-19 в больницах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На время локдауна в супермаркетах запретят продажу ряда товаров: что об этом известно
02 В Киеве придумали оригинальный способ борьбы с "мокрыми" хулиганами: курьезное видео
03 Таинственная смерть украинки в Турции: курьер рассказал о последней встрече с девушкой
04 В Дунае обнаружили тело украинского капитана: что известно о трагедии
05 Голубовская объяснила, с чем связано снижение числа новых пациентов с COVID-19 в больницах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Таксист разбил пассажиру нос из-за щенка: подробности и видео скандала в Виннице
Таксист разбил пассажиру нос из-за щенка: подробности и видео скандала в Виннице
Голубовская объяснила, с чем связано снижение числа новых пациентов с COVID-19 в больницах
Голубовская объяснила, с чем связано снижение числа новых пациентов с COVID-19 в больницах
Образовательный омбудсмен рассказал, как его пытались обмануть в магазине и наотрез отказались обслуживать на украинском
Образовательный омбудсмен рассказал, как его пытались обмануть в магазине и наотрез отказались обслуживать на украинском
Какой праздник 5 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 5 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь