В Украине суточное число выздоровевших более чем в два раза превысило число заболевших COVID-19: статистика на 5 января

По состоянию на утро 5 января в Украине зафиксировали 5 334 новых случаев коронавирусной болезни. При этом число выздоровевших более чем в два раза превысило число заболевших и составило 13 850 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Таким образом за минувшие сутки в Украине:
С начала пандемии в стране:
За последние 24 часа наивысший показатель подтвержденных случаев зарегистрирован в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.
Стоит напомнить, что ранее инфекционистка Ольга Голубовская рассказал о причинах снижения числа новых пациентов с COVID-19 в больницах.