В Украине суточное число выздоровевших более чем в два раза превысило число заболевших COVID-19: статистика на 5 января

По состоянию на утро 5 января в Украине зафиксировали 5 334 новых случаев коронавирусной болезни. При этом число выздоровевших более чем в два раза превысило число заболевших и составило 13 850 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Таким образом за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 1 280 человек;

летальных случаев - 202;

выздоровели - 13 850 человек;

проведено тестирований - 39 286 (в том числе методом ПЦР - 24 154, методом ИФА - 15 132).

С начала пандемии в стране:

заболело - 1 083 585 человек;

выздоровели - 747 408 человек;

летальных исходов - 19 129;

проведения ПЦР-тестов - 5 645 178.

За последние 24 часа наивысший показатель подтвержденных случаев зарегистрирован в городе Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

Стоит напомнить, что ранее инфекционистка Ольга Голубовская рассказал о причинах снижения числа новых пациентов с COVID-19 в больницах.