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Польша готова отдать Украине "лишнюю" вакцину от коронавируса: что об этом известно

Польша готова отдать Украине "лишнюю" вакцину от коронавируса: что об этом известно
17:04 Сегодня Телеграф

Польша готова передать Украине вакцину от коронавируса, в случае наличия ее доз превысит необходимые объемы.

Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, правительственный уполномоченный по вопросам реализации Национальной программы прививок в РП Михал Дворчик.

"Мы задекларировали, что если у нас будет избыток вакцины, то будем рассматривать возможность ее передачи третьим странам, в частности, Украине", - заявил он.

В правительстве Польши подтвердили, что переговоры с украинской стороной продолжаются, но деталей пока нет.

Отметим, как сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Польша уже успела заказать 60 миллионов доз от COVID-19 у шести производителей.

"В настоящее время мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцины от шести ведущих мировых производителей", - написал Моравецкий.

Готовность принять излишки вакцины от Польши в комментарии Rzeczpospolita выразила и пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Мы ищем страны ЕС, у которых будет избыток вакцин, чтобы получить их в январе или феврале. Потому что вакцины, которые мы получим по программе COVAX, мы получим не раньше марта", - сказала она, отметив, что этих вакцин, полученных по программе бесплатно, хватит на 4 миллиона человек.

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Кроме того, по ее словам, еще 3 миллиона вакцин будут закуплены за бюджетные деньги. Но этого количества доз катастрофически мало, так как по подсчетам Мендель, в Украине необходимо вакцинировать 25-30  миллионов человек.

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Все по теме:

Украина, Польша, Вакцины, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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