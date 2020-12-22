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О прививках открыто не говорят: как в Канаде проходит вакцинация от коронавируса

О прививках открыто не говорят: как в Канаде проходит вакцинация от коронавируса
10:22 Сегодня Телеграф

В тот момент, когда заболеваемость коронавирусом в Украине, вроде бы, вышла на уровень плато, в мире уже началось вакцинирование от этого страшного заболевания. С 15 декабря в Оттаве и Торонто два медучреждения начали делать прививки от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Насколько массовой там планируется вакцинация? Будет ли она добровольной и какие категории населения будут привиты первыми? Как население в общей массе относится к возможности обезопасить себя с помощью вакцинации? Чтобы получить ответы на эти вопросы «Телеграф» поискал и нашел «своего человека» в тех дальних краях. Собеседница отвечала, ссылаясь на официальные источники и мнения окружающих ее людей. 

Почему вакцину Pfizer не повезут в резервации

- На этой неделе Канада получит около 200 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNTech (Пфайзер) и около 168 тысяч доз вакцины Moderna (Модерна) поступят до конца декабря, - рассказывает Наталья - бывшая запорожская журналистка, уже полтора десятка лет проживающая с семьей в Канаде. - В дополнение к существующим договоренностям, федеральное правительство заключило соглашение на 2 миллиона доз вакцины Moderna, которые поступят в Канаду до конца марта 2021 года. Первые 168 тысяч доз поступают несколькими партиями.

В общей сложности почти 40-миллионная Канада обеспечила доступ к 20 млн доз вакцины Pfizer, четыре миллиона из которых должны поступить до конца марта. Также в распоряжении властей будет 40 млн доз вакцины Moderna, с возможностью приобрести еще тысячи у каждого производителя, если это необходимо.

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Обе вакцины требуют две прививки, через 21 день для Pfizer и через 28 - для Moderna. Стоит напомнить, что Pfizer требует хранения при температуре до минус 80 градусов Цельсия. И поскольку требования к вакцине Pfizer особо сложные, ее начальные дозы не распределяются между коренными общинами или территориями. Moderna же не нуждается в низких температурах, и так как ее легче перевозить, именно ее будут доставлять в индейские резервации и отдаленные районы Канады.

[caption id="attachment_5591694" align="aligncenter" width="771"]Чем вакцина Pfizer отличается от AstraZeneca Чем вакцина Pfizer отличается от AstraZeneca[/caption]

В минувший вторник первые 100 человек были вакцинированы в Оттаве. Руководство страны подчеркивает, что это самая массовая вакцинация за всю историю Канады с приоритетом медработников и пожилых людей (особенно проживающих в домах престарелых (по типу пансионатов), которых в Канаде очень много, в отличие от Украины). Социальные работники и обитатели домов престарелых были вакцинированы первыми.

Добровольно - или принудительно?

До конца следующей недели из 249 тысяч, ожидаемых в декабре, поступят 230 тысяч доз вакцины Пфайзер. Сейчас вакцинация началась в 14 городах, на следующей неделе количество населенных пунктов увеличится до 70.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, «все канадцы, которые хотят вакцинироваться, будут вакцинированы бесплатно». Это планируется сделать до конца сентября 2021. Сроки основаны на соглашениях о закупках Канадой вакцины в компаниях Pfizer, Moderna, Medicago, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sanofi and GlaxoSmithKline и International COVAX Facility.

Что касается готовности жителей Страны кленового листа обезопасить себя с помощью прививки, то, по опросам социологического института Léger Marketing и Ассоциации канадских исследований в ноябре, 69% респондентов собираются делать прививки. Для сравнения, в июле только 63% населения были настроены делать бесплатные прививки. Опрос для национальных новостей Global News, проведенный в октябре, показал, что 54% канадцев хотят вакцинироваться как можно скорее, но только 22% респондентов сообщили, что будут это делать сразу.

Опросы, проведенные агентством Ipsos, показали, что 61% жителей страны поддерживает обязательную вакцинацию. В июле принудительную вакцинацию поддерживали 72% граждан Канады. Но пока о принудительной вакцинации речь не идет. Кстати, как выяснил социологический институт, 22% респондентов хотят именно «пфайзеровскую» вакцину из-за ее высокой - 90% эффективности.

Попадет ли не привитый в кино – еще неизвестно

На уровне народа ситуация разная, от единодушного «за» вакцину, до диаметрально противоположного «нет» с рассылкой в соцсетях советов, как вежливо и корректно отказаться от вакцины из-за ее побочных эффектов, возможных осложнений, компонентов и аллергической реакции, - объясняет Наталья. - Многие люди просто напуганы донельзя, СМИ сеют панику и распространяют только официальную точку зрения. Но, конечно, все хотят покоя и возвращения к нормальной жизни. У нас опять уже месяц установлен строгий карантин в Торонто, Брамптоне, Болтоне, а с прошлого понедельника вообще везде на 200 км в радиусе от Торонто.

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Открыто на работе о прививках не говорят, соблюдают политкорректность. Моя 85-летняя приятельница собирается обратиться к семейному врачу (общение с семейными врачами - исключительно по телефону!), чтобы он сказал, можно ли ей делать прививки. У нее много разных заболеваний, из-за которых могут дать медотвод, но она сама хотела бы сделать прививку.

Я настроена к вакцинации скептически и попробую ее избежать, если можно. Все будет зависеть от того, что идет вкупе с прививкой. Здесь вот нет вылета за границу (во многие страны) без справки о коронавирусе, а провинция Онтарио (крупнейшая в Канаде с населением в 15 млн) с 1 декабря прекратила бесплатные анализы на коронавирус для тех, кому нужно это для путешествия... В частном порядке анализ стоит 220 канадских долларов на одного человека (а ведь придется делать еще один анализ по возвращении из путешествия). И сейчас уже поговаривают о том, что справка о прививках будто бы потребуется, чтобы пойти в кино, на концерт и так далее... Народ просто запугали, а власти нужно делать вид активной деятельности, впрочем, как и везде. Народ достали, и половина населения точно покуда не будет ничего делать. Поживем-увидим. Пока все, вроде бы, по желанию и уж точно бесплатно.

Байден вакцинировался от коронавируса в прямом эфире

Автор: Ирина Левченко

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Вакцина, Канада, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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