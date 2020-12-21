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Иммуноглобулин поможет победить коронавирус: иммунолог назвала преимущества этого вида лечения

Иммуноглобулин поможет победить коронавирус: иммунолог назвала преимущества этого вида лечения
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф фото: Факты

Иммуноглобулин способен стать ключом к успеху в борьбе с пандемией коронавируса. Этот препарат уже более 50 лет доказывает свою эффективность и безопасность при преодолении вирусных инфекций.

Об этом в комментарии "Фактам" заявила руководитель Института иммунологии, аллергологии и реабилитации Вера Казмирчук.

К таким выводам профессора медицины подтолкнули собственные исследования. Наблюдение за 150 пациентами, которых лечили иммуноглобулином, показало отличные результаты: никто не погиб, стационар понадобился единицам. Хотя среди зараженных коронавирусом были люди из группы риска (заболевания сердца и легких, бронхиальной астмой, аутоиммунными и онкозаболеваниями).

"Иммуноглобулин уже больше 50 лет применяется при различных вирусных заболеваниях, он безопасен и доказал свою эффективность", – сказала Казмирчук.

По ее словам, она еще в апреле-мае предлагала применять этот препарат, однако в протокол лечения от коронавируса его включили лишь в октябре-ноябре. Ранее использовался плаквенил, а также различные антибиотики, однако это решение было ошибочным из-за токсичности и тяжелых побочных эффектов данных лекарств.

Казмирчук уверена, что профилактическое применение иммуноглобулина может помочь врачам избежать инфицирования вирусом COVID-19, а при заражении облегчит течение болезни. Обеспечением медиков данным препаратом должно заниматься государство, ведь это недешевое лекарство. Также иммуноглобулин можно использовать даже при появлении осложнений.

"Подключать его можно на любом этапе. В стационаре необходимо внутривенное введение препаратов (для этого есть специальная форма — биовен). Остановить размножение вируса реально, если действовать быстро: в первые-вторые сутки заболевания ввести человеку антитела", – утверждает Вера Казмирчук.

Напомним, что на 21 декабря в Украине зафиксировали более 6,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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Иммуноглобулин, Коронавирус, Covid-19, Вера Казмирчук.

Автор:

Телеграф
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