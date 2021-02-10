НАБУ проводит расследование по закупке китайской вакцины: первые детали

В конце января, стало известно, что Минздрав заподозрили в обмане с поставками китайских вакцин Sinovac от коронавируса, условием которых якобы производитель поставил посредничество компании "Лекхим".

Сегодня, 10 января, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на брифинге 10 февраля.

"Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины", - сказал Грищук.

Совет общественного контроля НАБУ проинформировал, что поводом для начала расследования стал тот факт, что профильное госпредприятие "Медицинские закупки" вело переговоры касательно приобретения вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac по цене $3 за дозу.

Стороны находились на финальном этапе переговоров, однако глава Минздрава Степанов "в ручном режиме" остановил этот процесс и передал его частной фирме-посреднику, которая закупит этот же препарат по цене $17,85 за дозу.

Кроме того, сегодня также стало известно, что поставки китайской вакцины задержаться до апреля.