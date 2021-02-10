Скачать
Среда, 10.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Биткоин может обесценить гривну и развалить финансовую систему Украины, - эксперт
Биткоин может обесценить гривну и развалить финансовую систему Украины, - эксперт
Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером
Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером
Сотрудничество крымчан с оккупантами будут оценивать по 100-бальной шкале: в чем суть оценок и зачем они нужны?
Сотрудничество крымчан с оккупантами будут оценивать по 100-бальной шкале: в чем суть оценок и зачем они нужны?
Евросоюз может снять санкции с сына Януковича и чиновников его режима: подробности В ЕС снимут ограничения с окружения Януковича и его сына
Евросоюз может снять санкции с сына Януковича и чиновников его режима: подробности В ЕС снимут ограничения с окружения Януковича и его сына

НАБУ проводит расследование по закупке китайской вакцины: первые детали

НАБУ проводит расследование по закупке китайской вакцины: первые детали
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В конце января, стало известно, что Минздрав заподозрили в обмане с поставками китайских вакцин Sinovac от коронавируса, условием которых якобы производитель поставил посредничество компании "Лекхим".

Сегодня, 10 января, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук на брифинге 10 февраля.

"Без фамилий. НАБУ действительно в феврале начало расследование (буквально несколько дней назад) по закупкам вакцины", - сказал Грищук.

Совет общественного контроля НАБУ проинформировал, что поводом для начала расследования стал тот факт, что профильное госпредприятие "Медицинские закупки" вело переговоры касательно приобретения вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac по цене $3 за дозу.

Стороны находились на финальном этапе переговоров, однако глава Минздрава Степанов "в ручном режиме" остановил этот процесс и передал его частной фирме-посреднику, которая закупит этот же препарат по цене $17,85 за дозу.

Кроме того, сегодня также стало известно, что поставки китайской вакцины задержаться до апреля.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 213

Все по теме:

Вакцина, Минздрав, НАБУ, Sinovac.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Доктор Комаровский рассказал, какой вакциной привился бы от коронавируса
02 Стрельба на блокпосту на линии разграничения: появились новые подробности
03 Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
04 Получали задания в группе по Гарри Поттеру: в деле о самоубийстве двух девочек в Самаре всплыли новые детали
05 Трампу грозит импичмент за штурм Капитолия: в деле появились "неопровержимые доказательства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский нашел замену Разумкова: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде
Зеленский нашел замену Разумкова: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде
Шквал детских смертей на Киевщине: эксперт назвала основные причины для самоубийств
Шквал детских смертей на Киевщине: эксперт назвала основные причины для самоубийств
Непогода наносит новый удар: что происходит на крупнейших трассах Украины
Непогода наносит новый удар: что происходит на крупнейших трассах Украины
Каждый пятый украинец даже не знает о санкциях против каналов Медведчука - свежий опрос
Каждый пятый украинец даже не знает о санкциях против каналов Медведчука - свежий опрос
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь