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Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Получат все, но не сразу: украинцам пообещали бесплатную вакцинацию от COVID-19

Получат все, но не сразу: украинцам пообещали бесплатную вакцинацию от COVID-19
Обновлено 20:13 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал, что все желающие будут иметь доступ к вакцине от коронавируса за государственный счет. 

Об этом он рассказал во время визита в Чернигов, передает Укринформ

По его словам, государство выделило достаточное количество средств, чтобы обеспечить вакциной все население Украины старше 18 лет. 

"Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал Ляшко. 

Впрочем, он также заявил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке, невозможно привить всех одновременно, а потому правительством была разработана "дорожная карта", которая определяет приоритеты выдачи вакцин населению согласно групп риска. В частности в Черниговской области вакцину первыми получат работники медицинской сферы.

В то же время, Ляшко отметил, что детям профилактику коронавируса проводить не будут, так как ни одно средство от COVID-19 не проходило клинических испытаний на несовершеннолетних.  

Что касается продажи вакцин на украинском рынке, то это, согласно его прогнозу, начнется не ранее второго полугодия 2021 года. 

Также он напомнил, что в Украину в ближайшее время поступит вакцина AstraZeneca, произведенная на мощностях индийской компании Serum Institute.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Вакцины, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
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