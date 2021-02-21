Получат все, но не сразу: украинцам пообещали бесплатную вакцинацию от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал, что все желающие будут иметь доступ к вакцине от коронавируса за государственный счет.

Об этом он рассказал во время визита в Чернигов, передает Укринформ.

По его словам, государство выделило достаточное количество средств, чтобы обеспечить вакциной все население Украины старше 18 лет.

"Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал Ляшко.

Впрочем, он также заявил, что из-за ограниченного доступа к вакцинам на рынке, невозможно привить всех одновременно, а потому правительством была разработана "дорожная карта", которая определяет приоритеты выдачи вакцин населению согласно групп риска. В частности в Черниговской области вакцину первыми получат работники медицинской сферы.

В то же время, Ляшко отметил, что детям профилактику коронавируса проводить не будут, так как ни одно средство от COVID-19 не проходило клинических испытаний на несовершеннолетних.

Что касается продажи вакцин на украинском рынке, то это, согласно его прогнозу, начнется не ранее второго полугодия 2021 года.

Также он напомнил, что в Украину в ближайшее время поступит вакцина AstraZeneca, произведенная на мощностях индийской компании Serum Institute.