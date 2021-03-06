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Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
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Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди

Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф

С 24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19. Сейчас сделали уже более 12 тысяч прививок препаратом Covishield/AstraZeneca.

Первыми, кто получил противодействие коронавирусу стали медики, преподаватели, социальные работники, работники и жители интернатов, домов престарелых, военные, правоохранители и спасатели.

Добавилось еще несколько категорий граждан

С начала этой недели в Дорожной карте по вакцине появились некоторые изменения. Министр здравоохранения Максим Степанов подписал Приказ №369, который добавил в список тех, кто идет вне очереди, общественных деятелей, лидеров мнений, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин. Сейчас рассматривается вариант о разрешении также журналистам сделать прививку в первых рядах.

Вакцина Covishield

В документе указано две причины, почему решили добавить в этот список людей с активной жизненной позицией:

  1. Во флаконах с вакциной находится 10 доз Covishield/AstraZeneca. После открытия посуда должна быть опустошенна на протяжении шести часов. Столько длится одна сессия прививки. Замораживать открытый флакон нельзя, только утилизация. Включение дополнительных категорий граждан позволит уменьшить количество доз вакцины, которые придется выбросить.
  2. Минздрав таким образом хочет популяризировать антиковидную вакцину и вводит публичные прививочные сессии, чтобы повысить доверие населения к препарату.

Инициативу подхватили в Одессе

Одесский областной центр общественного здоровья на своей странице в Facebook 1 марта обнародовал соответствующую информацию. Также в организации начали формировать собственные списки при помощи онлайн-регистрации, чтобы все желающие общественные деятели имели возможность получить вакцину.

Одесский обласной центр общественного здоровья

Но в других областных центрах информацию об этом, к сожалению, не обнародовали. Публикация о Приказе №369 появилась также на официальной странице Центра общественного здоровья Украины. В ней также объяснили, почему и откуда возникают остатки вакцины.

Центр общественного здоровья Украины

В конце второй недели вакцинации прививки в Одессе сделали уже 15 лидеров мнений и людей с активной гражданской позицией. Об этом можно прочитать на странице у главного редактора "Первое городское радио 102.7 fm" Одессы Вадима Шпаченко.

 

В остальных городах о такой инициативе знают очень мало

Приказ №369 опубликовали на своих страницах и официальных сайтах далеко не все областные центры общественного здоровья. Некоторые просто сделали репост об изменениях в Дорожной карте вакцинации тем самым не заострив внимание.

Стоит отметить, что большинство филиалов Центра общественного здоровья имеют в Facebook примерно одинаковый вид и заставки. Но есть исключения, которые трудно найти в гугле и социальных сетях.

Например, "КНП ХОР Областной центр общественного здоровья". Полное название заведения расшифровывается как "Коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета Областной центр общественного здоровья". 1 марта 2021 на их ресурсах так и не появилось информации об изменениях во внеочередных кандидатах на прививку. Приказ №369 никто не публиковал.

Вместе с уколом - волна негатива: как в Украине проходит вакцинация от COVID-19

Наш журналист позвонил в учреждение и поинтересовался, может ли кто-то из общественных деятелей вне получить вакцину Covishield/AstraZeneca.

"Действительно, соответственно этому приказу мы можем вне очереди вакцинировать публичных лиц и организации, но нужно, чтобы вы от своей организации или союза написали нам на Департамент здоровья письма. В нем нужно указать количество людей, которые хотят прививаться. На основании этого мы ставим вас в график", - ответил на вопрос заместитель директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации - начальник управления медицинской деятельности, реформ и стратегического развития Игорь Волченко.

На вопрос, почему в Одессе сами сделали форму для заполнения, а в Харькове детальной информации нет, Волченко ответил, что в любом случае нужно официальное письмо.

"У нас в середине дня может вакцинироваться 37 медиков. Соответственно, остается три дозы, на которые мы можем пригласить вас. А письмо является основанием для того, чтобы мы могли включить вас в списки на остатки прививки".

Неиспользованная вакцина действительно утилизируется, однако детальной статистики на этот счет пока нет. Сейчас только в Одессе сообразили сделать отдельные списки для социально активных индивидов. Привлекут ли их посты рядовых граждан к вакцинации - покажет время. Пока большая часть украинцев просто боится новых лекарств. Поэтому неизвестный литраж индийской жидкости выливается за ненадобностью.

Отметим, что даже публичная вакцинация президента Владимира Зеленского и других топ-чиновников не очень изменила отношение украинцев к вакцинации. Опрос "Телеграфа" показал распределение тех кто "за" и "против" примерно пополам.

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Все по теме:

Вакцина, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca, CoviShield.
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