Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди

С 24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19. Сейчас сделали уже более 12 тысяч прививок препаратом Covishield/AstraZeneca.
Первыми, кто получил противодействие коронавирусу стали медики, преподаватели, социальные работники, работники и жители интернатов, домов престарелых, военные, правоохранители и спасатели.
С начала этой недели в Дорожной карте по вакцине появились некоторые изменения. Министр здравоохранения Максим Степанов подписал Приказ №369, который добавил в список тех, кто идет вне очереди, общественных деятелей, лидеров мнений, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин. Сейчас рассматривается вариант о разрешении также журналистам сделать прививку в первых рядах.
В документе указано две причины, почему решили добавить в этот список людей с активной жизненной позицией:
Одесский областной центр общественного здоровья на своей странице в Facebook 1 марта обнародовал соответствующую информацию. Также в организации начали формировать собственные списки при помощи онлайн-регистрации, чтобы все желающие общественные деятели имели возможность получить вакцину.
Но в других областных центрах информацию об этом, к сожалению, не обнародовали. Публикация о Приказе №369 появилась также на официальной странице Центра общественного здоровья Украины. В ней также объяснили, почему и откуда возникают остатки вакцины.
В конце второй недели вакцинации прививки в Одессе сделали уже 15 лидеров мнений и людей с активной гражданской позицией. Об этом можно прочитать на странице у главного редактора "Первое городское радио 102.7 fm" Одессы Вадима Шпаченко.
Приказ №369 опубликовали на своих страницах и официальных сайтах далеко не все областные центры общественного здоровья. Некоторые просто сделали репост об изменениях в Дорожной карте вакцинации тем самым не заострив внимание.
Стоит отметить, что большинство филиалов Центра общественного здоровья имеют в Facebook примерно одинаковый вид и заставки. Но есть исключения, которые трудно найти в гугле и социальных сетях.
Например, "КНП ХОР Областной центр общественного здоровья". Полное название заведения расшифровывается как "Коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета Областной центр общественного здоровья". 1 марта 2021 на их ресурсах так и не появилось информации об изменениях во внеочередных кандидатах на прививку. Приказ №369 никто не публиковал.
Наш журналист позвонил в учреждение и поинтересовался, может ли кто-то из общественных деятелей вне получить вакцину Covishield/AstraZeneca.
"Действительно, соответственно этому приказу мы можем вне очереди вакцинировать публичных лиц и организации, но нужно, чтобы вы от своей организации или союза написали нам на Департамент здоровья письма. В нем нужно указать количество людей, которые хотят прививаться. На основании этого мы ставим вас в график", - ответил на вопрос заместитель директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации - начальник управления медицинской деятельности, реформ и стратегического развития Игорь Волченко.
На вопрос, почему в Одессе сами сделали форму для заполнения, а в Харькове детальной информации нет, Волченко ответил, что в любом случае нужно официальное письмо.
"У нас в середине дня может вакцинироваться 37 медиков. Соответственно, остается три дозы, на которые мы можем пригласить вас. А письмо является основанием для того, чтобы мы могли включить вас в списки на остатки прививки".
Неиспользованная вакцина действительно утилизируется, однако детальной статистики на этот счет пока нет. Сейчас только в Одессе сообразили сделать отдельные списки для социально активных индивидов. Привлекут ли их посты рядовых граждан к вакцинации - покажет время. Пока большая часть украинцев просто боится новых лекарств. Поэтому неизвестный литраж индийской жидкости выливается за ненадобностью.
Отметим, что даже публичная вакцинация президента Владимира Зеленского и других топ-чиновников не очень изменила отношение украинцев к вакцинации. Опрос "Телеграфа" показал распределение тех кто "за" и "против" примерно пополам.