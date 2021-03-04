Доктор Комаровский ответил по поводу "неэффективности и опасности" вакцины Covishield

Известный врач Евгений Комаровский развеял главный миф об индийской вакцине от коронавируса Covishield, которую буквально недавно получила Украина.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Covishield равно AstraZeneca. Вообще, в этом никто не сомневался, но факт остается фактом. Ей пользоваться надо, я одобряю ее применение однозначно. В чем главная проблема? Проблема с болтовней, демагогией и с полной неспособностью власти вести адекватную коммуникацию с народом", - сказал он.

В то же время, Комаровский не стал скрывать, что вакцина Phizer однозначно лучше, чем AstraZeneca.

"Да Phizer мне нравится больше. И если наверняка, то врачи, которые сейчас отказываются от вакцинации, думали о том, что хотя бы врачам, которые на передовой, рядом с ковидными Phizer достанется, но пока нет",- резюмировал доктор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на утро четверга, 4 марта, в Украине зафиксировали более 10 тысяч новых случаев COVID-19.