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Четверг, 04.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Доктор Комаровский ответил по поводу "неэффективности и опасности" вакцины Covishield

Доктор Комаровский ответил по поводу "неэффективности и опасности" вакцины Covishield
19:44 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Известный врач Евгений Комаровский развеял главный миф об индийской вакцине от коронавируса Covishield, которую буквально недавно получила Украина.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Covishield равно AstraZeneca. Вообще, в этом никто не сомневался, но факт остается фактом. Ей пользоваться надо, я одобряю ее применение однозначно. В чем главная проблема? Проблема с болтовней, демагогией и с полной неспособностью власти вести адекватную коммуникацию с народом", - сказал он.

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В то же время, Комаровский не стал скрывать, что вакцина Phizer однозначно лучше, чем AstraZeneca.

"Да Phizer мне нравится больше. И если наверняка, то врачи, которые сейчас отказываются от вакцинации, думали о том, что хотя бы врачам, которые на передовой, рядом с ковидными Phizer достанется, но пока нет",- резюмировал доктор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на утро четверга, 4 марта, в Украине зафиксировали более 10 тысяч новых случаев COVID-19.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
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Все по теме:

Вакцины, Коронавирус, Евгений Комаровский, Covid-19, AstraZeneca, CoviShield, Phizer.
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