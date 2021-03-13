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Суббота, 13.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Академик оценил вероятность нового локдауна в Украине и очертил его сроки

Академик оценил вероятность нового локдауна в Украине и очертил его сроки
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф

В апреле или мае 2021 года Украина может столкнуться со вторым пиком заболеваемости COVID-19, а потому не исключена вероятность, что в стране вновь будет введен локдаун. 

О такой возможности рассказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко в эфире "Украина 24"

По его словам, локдаун вводят не когда пик заболевания наступил, а когда он только начинается. 

"Возможно, в связи с тем, что у нас начинается второй пик заболеваемости, и наверняка он будет интенсивным в апреле-мае, нужно было вводить какие-то меры пресечения распространению инфекции", - сказал Комиссаренко. 

Он напомнил, что новые штаммы коронавируса уже были зафиксированы в Украине и они более заразны, чем те, с которыми украинцы уже сталкивались. 

Что касается вакцинации, то академик подчеркнул, что она принесет результат до конца года, если Украина выйдет на показатели в 100 тысяч прививок в сутки.  

"При нынешних темпах говорить об иммунизации не приходится", - подчеркнул он. 

Как сообщалось ранее, на утро субботы в Украине было зафиксировано более 13 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем в 2021 году.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Коронавирус, Covid-19, Локдаун, Сергей Комиссаренко.
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