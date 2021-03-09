Поражают не только легкие: Степанов указал на особенность новых штаммов коронавируса

До Украины добрались новые штаммы коронавируса из ЮАР и Великобритании.

Как сообщил во время брифинга глава Минздрава Максим Степанов, новые вариации более опасны ведь поражают не только легкие, но и почки, печень и центральную нервную систему.

Степанов отметил, что новые штаммы втрое заразнее предыдущих вариаций, а также быстрее проходят инкубационный период. Болезнь же стала протекать в более тяжелой форме, начала вызывать больше осложнений и чаще заканчивается летальным исходом.

"Этот штамм коронавируса отличается коротким инкубационным периодом, 1-3 дня, он в три раза заразнее, характеризуется уменьшением доли без симптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью", - сказал министр.

Он добавил, что на фоне распространения новых штаммов многие страны отказались от планов по ослаблению карантина.

Новые формы коронавируса поражают не только легкие, но и другие органы, кроме того, многие пациенты жалуются на постковидный синдром, который может длиться от 3 до 6 месяцев. Случаи повторного заражения фиксируются по всему миру.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 9 марта в Украине зарегистрировали 3 261 случай заражения коронавирусом. При этом, за сутки выздоровели только 975 пациентов.