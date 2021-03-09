Меньше тысячи выздоровевших за сутки: статистика по COVID-19 на 9 марта

На утро 9 марта украинские медики зарегистрировали 3 261 случай заражения коронавирусом. При этом, за сутки выздоровели только 975 пациентов.
Об этом сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, в Украине за прошедшие 24 часа:
Согласно данным СНБО, в стране с начала пандемии заразились 1 410 061 украинцев, в то же время выздороветь удалось только 1 199 229, и также более 27 тысяч пациентов не сумели побороть болезнь и скончались.
В Украине за прошлые сутки зафиксировали самые высокие показатели в таких областях:
Стоит напомнить, что исследователи назвали более сорока видов животных, которые могут подхватить коронавирус.