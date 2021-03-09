Меньше тысячи выздоровевших за сутки: статистика по COVID-19 на 9 марта

На утро 9 марта украинские медики зарегистрировали 3 261 случай заражения коронавирусом. При этом, за сутки выздоровели только 975 пациентов.

Об этом сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, в Украине за прошедшие 24 часа:

1837 человек были госпитализированы,

76 пациентов скончались,

975 граждан побороли болезнь,

13101 тестов ПЦР провели медработники.

Согласно данным СНБО, в стране с начала пандемии заразились 1 410 061 украинцев, в то же время выздороветь удалось только 1 199 229, и также более 27 тысяч пациентов не сумели побороть болезнь и скончались.

В Украине за прошлые сутки зафиксировали самые высокие показатели в таких областях:

460 человек в Винницкой,

Ивано-Франковская - 433 пациента,

в Черновицкой области число заболевших равняется 409,

351 человек заболело во Львовской области,

в городе Киев 201 человек заразился COVID-19.

Стоит напомнить, что исследователи назвали более сорока видов животных, которые могут подхватить коронавирус.