Ученые назвали животных, которые переносят коронавирус: в список попали 44 вида

Как минимум 44 вида животных, населяющих планету, уязвимы к заражению коронавиурсом. Среди них есть немало таких, с которыми человек находится в постоянном контакте.

Об этом говорят результаты исследований ученых из трех университетов Китая, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Чтобы не заражать большое количество животных опасным вирусом, ученые добыли их клетки. Сами эксперименты проводили клетки в лабораторных условиях.

Всех животных потенциально находящихся в тесном контакте с человеком, можно условно разделить на 4 группы:

крупный и мелкий рогатый скот;

домашние питомцы;

обитатели зоопарков;

жители аквариумов.

В списке потенциально уязвимых к заражению COVID-19 оказались лошади, кошки, хомяки, быки и коровы, гориллы, леопарды, козы, кашалоты, дельфины, носороги, большие панды и другие.

Напомним, в европейском зоопарке вспышка коронавируса: пострадали не только люди, но и животные.