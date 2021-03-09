Ученые назвали животных, которые переносят коронавирус: в список попали 44 вида

Как минимум 44 вида животных, населяющих планету, уязвимы к заражению коронавиурсом. Среди них есть немало таких, с которыми человек находится в постоянном контакте.
Об этом говорят результаты исследований ученых из трех университетов Китая, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
Чтобы не заражать большое количество животных опасным вирусом, ученые добыли их клетки. Сами эксперименты проводили клетки в лабораторных условиях.
Всех животных потенциально находящихся в тесном контакте с человеком, можно условно разделить на 4 группы:
В списке потенциально уязвимых к заражению COVID-19 оказались лошади, кошки, хомяки, быки и коровы, гориллы, леопарды, козы, кашалоты, дельфины, носороги, большие панды и другие.
Напомним, в европейском зоопарке вспышка коронавируса: пострадали не только люди, но и животные.