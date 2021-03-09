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Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Ученые назвали животных, которые переносят коронавирус: в список попали 44 вида

Ученые назвали животных, которые переносят коронавирус: в список попали 44 вида
04:27 Сегодня Телеграф

Как минимум 44 вида животных, населяющих планету, уязвимы к заражению коронавиурсом. Среди них есть немало таких, с которыми человек находится в постоянном контакте.

Об этом говорят результаты исследований ученых из трех университетов Китая, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Чтобы не заражать большое количество животных опасным вирусом, ученые добыли их клетки. Сами эксперименты проводили клетки в лабораторных условиях.

Всех животных потенциально находящихся в тесном контакте с человеком, можно условно разделить на 4 группы:

  • крупный и мелкий рогатый скот;
  • домашние питомцы;
  • обитатели зоопарков;
  • жители аквариумов.

В списке  потенциально уязвимых к заражению COVID-19 оказались лошади, кошки, хомяки, быки и коровы, гориллы, леопарды, козы, кашалоты, дельфины, носороги, большие панды и другие.

Напомним, в европейском зоопарке вспышка коронавируса: пострадали не только люди, но и животные.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Китай, Животные, Коронавирус, Covid-19.
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