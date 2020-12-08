В европейском зоопарке вспышка коронавируса: пострадали не только люди, но и животные

У четырех львов в зоопарке Барселоны обнаружили положительный результат на COVID-19 во вторник, 8 декабря. Это только второй известный случай, когда крупные животные из семейства кошачьих заразились коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

Три самки по имени Зала, Нима и Ран, Ран и самец Киумбе были протестированы после того, как смотрители заметили, что у них наблюдаются легкие симптомы коронавируса.

Власти заявили, что два сотрудника зоопарка также дали положительный результат на коронавирус после того, как вспышка была впервые обнаружена в прошлом месяце.

«Львам была оказана ветеринарная помощь в связи с их легким клиническим состоянием - похожим на очень легкое заболевание гриппом - посредством противовоспалительного лечения и тщательного наблюдения, и животные отреагировали хорошо», - отмечают в зоопарке.

Напомним, что по состоянию на 8 декабря в Украине зафиксировали 10 811 новых случаев коронавируса.