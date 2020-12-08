В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных

По состоянию на утро 8 декабря в Украине зафиксировали 10 811 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Стоит отметить что по сравнению с данными за 7 декабря, когда было зафиксировано 8 641 новый случай, разница составляет аж 2 170 человек.
За прошедшие сутки:
С начала пандемии в Украине
За последние 24 часа наибольшее количество зафиксированных случаев в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
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