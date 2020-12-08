В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных

По состоянию на утро 8 декабря в Украине зафиксировали 10 811 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Стоит отметить что по сравнению с данными за 7 декабря, когда было зафиксировано 8 641 новый случай, разница составляет аж 2 170 человек.

За прошедшие сутки:

госпитализированы - 1319 человек;

летальных случаев - 195;

выздоровели - 12860 человек;

проведено тестирований за сутки - 55 070 (в том числе методом ПЦР - 30718, методом ИФА - 24352).

С начала пандемии в Украине

заболело - 832 758 человек;

выздоровели - 436 564 человека;

летальных исходов - 13 928;

проведено ПЦР-тестов - 4838679.

За последние 24 часа наибольшее количество зафиксированных случаев в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

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