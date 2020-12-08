Скачать
Вторник, 08.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты
Какой праздник 8 декабря: народные приметы и запреты
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика
Какие дни будут выходными на Новый год и Рождество: инфографика

В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных

В Украине резко подскочило количество случаев коронавируса: за сутки более 10 тысяч новых больных
08:22 Сегодня Телеграф

По состоянию на утро 8 декабря в Украине зафиксировали 10 811 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.

Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Стоит отметить что по сравнению с данными за 7 декабря, когда было зафиксировано 8 641 новый случай, разница составляет аж 2 170 человек.

За прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 1319 человек;
  • летальных случаев - 195;
  • выздоровели - 12860 человек;
  • проведено тестирований за сутки - 55 070 (в том числе методом ПЦР - 30718, методом ИФА - 24352). 

С начала пандемии в Украине 

  • заболело - 832 758 человек;
  • выздоровели - 436 564 человека;
  • летальных исходов - 13 928;
  • проведено ПЦР-тестов - 4838679.

За последние 24 часа наибольшее количество зафиксированных случаев в городе Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как украинские власти готовятся к введению локдауна в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Воду в обмен на крымских татар: в Украине раскрыли циничную тактику Кремля
02 Путин хочет обменять Карабах на Крым, - Айдер Муждабаев
03 Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
04 В России обокрали "самолет Судного дня", который нужен в случае ядерной войны: что о нем известно
05 Как выглядела резиденция Зеленского на Бирючем острове до того, как ее затопило (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Смерть девушки в прямом эфире Reeflay обрастает новыми деталями
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
Доллар и евро продолжают падать: курс валют 8 декабря в Украине
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
К концу века может быть потеряно до 92% альпийских ледников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь