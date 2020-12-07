В Украине впервые за долгое время выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 7 декабря в Украине за сутки зафиксировали 8641 новый случай COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Фейсбук.

Также за прошедшие 24 часа:

госпитализировали - 1037 человек;

летальних случаев - 145;

выздоровели - 5123 человека;

проведено тестирований за сутки - 33 502 (в том числе методом ПЦР - 27881, методом ИФА - 5621).

С начала пандемии в Украине:

заболели - 821 947 человек;

выздоровели - 423 704 человека;

летальних случаев - 13 733;

проведено ПЦР-тестов - 4 807 961.

За прошедшие сутки, в Украине самое большое количество случаев коронавируса зафиксировали в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.

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