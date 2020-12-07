В Украине впервые за долгое время выявили менее 9 тысяч новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 7 декабря в Украине за сутки зафиксировали 8641 новый случай COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 284 медработника.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Фейсбук.
Также за прошедшие 24 часа:
С начала пандемии в Украине:
За прошедшие сутки, в Украине самое большое количество случаев коронавируса зафиксировали в городе Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
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