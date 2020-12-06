Врач объяснил, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19

Врач-инфекционист Алексей Галимский указал, что неправильно предполагать, будто у переболевших коронавирусом людей иммунитет сохраняется в течение полугода.

Об этом он рассказал "Обозревателю".

Галимский отметил, что спустя полгода в крови переболевшего человека продолжают определяться антитела к коронавирусу, однако это не указывает на то, что у него сохраняется иммунитет от повторного заболевания.

"Иммунитет к вирусным заболеваниям обусловлен не только уровнем антител, но и специфически активированными лимфоцитами, "клеточным иммунитетом". Сколько сохраняются они, мне трудно сказать. Могут годами, могут десятилетиями", - сказал он, добавив, что COVID-19 остается малоизученным заболеванием.

Он выразил надежду, что переболевшие и привитые люди сохранят иммунитет в течение нескольких лет, однако указал на то, что уже сейчас есть данные о повторном инфицировании.

Как сообщалось ранее, Галимский объяснил, почему в Украине будут трудности с вакцинацией от COVID-19.