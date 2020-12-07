Зеленский готовит Украину к локдауну: подписаны три важных закона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы относительно поддержки граждан и предпринимателей во время действия "локдауна".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"

Этим документом предусмотрена разовая выплата в размере 8 000 гривен работникам и физическим лицам-предпринимателям, потерявшим часть дохода из-за введения карантинных ограничений.

Также ним предусмотрена помощь предприятиям, которые отправили своих работников в вынужденный отпуск.

Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Этот документ предусматривает ряд стимулов для граждан и бизнеса, в частности списание налоговой задолженности не превышающей 3060 гривен.

Также он освобождает от уплаты единого налога первой группы за декабрь 2020 и период с января по май 2021 года.

Помимо того, физлица получат отсрочку от погашения налогового долга не превышающего 6800 грн.

Закон "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

В этом документе предусмотрено расширение перечня направлений, на которые могут выделяться средства из "коронавирусного фонда".

Средства могут быть выделены на выплаты материальной помощи гражданам и бизнесу, которые перечислены выше.

Как сообщалось ранее, премьер Украины Денис Шмыгаль заверил, что локдаун не будут вводить в декабре.