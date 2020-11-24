Пострадавшие на карантине бизнесмены уже могут получить денежную помощь: как это сделать онлайн

Пострадавшие от карантина предприниматели смогут получить разовую помощь в размере 8000 гривен.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"Если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, свою кофейную, либо наемный работник и вас увольняют потому что кофейная, в которой вы работали, к сожалению, закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - сказал он.

Зеленский озвучил простую инструкцию, как получить деньги:

зайти в приложение "Дія";

ввести краткие данные;

ввести номер банковской карточки.

Также он предупредил, что на проверку данных может уйти несколько дней.

По его словам, по этой программе могут получить помощь 1,2 миллиона граждан, а на ее финансирование будет выделено почти 10 миллиардов гривен.

Помимо того, Зеленский анонсировал программу для сохранения рабочих мест.

"Если вы владелец, например, кофейной, но вы из-за карантина сократили время работы и никого не уволили, но отправили некоторых работников в вынужденный отпуск, то для выплат таким работникам вы сможете получить помощь", - говорит Зеленский.

По его словам, это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель министра экономики Павел Кухта рассказал, что в бюджете остаются непрофинансированными обязательства на 9,4 миллиардов гривен, из ни 3 млрд - по защищенным расходам.