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Пострадавшие на карантине бизнесмены уже могут получить денежную помощь: как это сделать онлайн

Пострадавшие на карантине бизнесмены уже могут получить денежную помощь: как это сделать онлайн
Обновлено 15:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Пострадавшие от карантина предприниматели смогут получить разовую помощь в размере 8000 гривен. 

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"Если вы ФЛП и вынуждены закрыть, например, свою кофейную, либо наемный работник и вас увольняют потому что кофейная, в которой вы работали, к сожалению, закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - сказал он.

Зеленский озвучил простую инструкцию, как получить деньги: 

  • зайти в приложение "Дія";
  • ввести краткие данные;
  • ввести номер банковской карточки.

Также он предупредил, что на проверку данных может уйти несколько дней. 

По его словам, по этой программе могут получить помощь 1,2 миллиона граждан, а на ее финансирование будет выделено почти 10 миллиардов гривен. 

Помимо того, Зеленский анонсировал программу для сохранения рабочих мест. 

"Если вы владелец, например, кофейной, но вы из-за карантина сократили время работы и никого не уволили, но отправили некоторых работников в вынужденный отпуск, то для выплат таким работникам вы сможете получить помощь", - говорит Зеленский.

По его словам, это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника.

Как сообщалось ранее, бывший заместитель министра экономики Павел Кухта рассказал, что в бюджете остаются непрофинансированными обязательства на 9,4 миллиардов гривен, из ни 3 млрд - по защищенным расходам.

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Все по теме:

Помощь, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, ФЛП, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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